Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвых знаменитостей

2017-10-31 08:52 | www.oxu.az | 5

Король поп-сцены Майкл Джексон с большим отрывом вновь возглавил ежегодный рейтинг-знаменитостей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы.

Как сообщает Oxu.Az, список опубликован в американском журнале Forbes.

Как пишет издание, скончавшийся в 2009 году певец, уже пятый год подряд занимает первую строку в таком списке. Так, наследство певца, а также операции с принадлежавшей ему собственностью принесли наследникам Джексона за 12 месяцев 75 млн долларов.

Вторую позицию занял профессиональный гольфист Арнольд Палмер, скончавшийся в сентябре прошлого года.

Его результат - 40 млн долларов. На третьем месте оказался ушедший из жизни в 2000 году американский карикатурист Чарльз Шульц - 38 млн долларов.

Четверку богатых покойных звезд замыкает «король рок-н-ролла» Элвис Пресли, умерший в 1977 году. Он «заработал» 35 млн долларов.

A.M.