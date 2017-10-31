Делегация Управления по наркотикам и преступности ООН примет участие в конференции в Ташкенте

2017-10-31 09:09 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте сегодня с визитом прибывает заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов.

По данным МИД Узбекистана, в программе визита встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Министерстве иностранных дел, Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Юрий Федотов и возглавляемая им делегация УНП ООН примет участие в 5-й научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ», которая состоится в г.Ташкенте.

(Автор: Диана Алиева)

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