Официальный курс маната к мировым валютам на 31 октября

2017-10-31 09:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9767 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 31.10.2017 1 доллар США 1 USD 1.7002 1 евро 1 EUR 1.9767

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.