Yerli oto’da tarihi aşama

2017-10-31 09:31 | www.trend.az | 1

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a söz vermesinin ardından, yerli otomobil için önemli bir aşamaya geçiliyor. TOBB tarafından oluşturulan ve yerli otomobili üretecek olan yerli ortak girişim grubu, perşembe günü Beştepe’de düzenlenen törenle açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğindeki törenin geniş bir katılımla yapılması planlanıyor.

TOBB’un yerli otomobil çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu arasında Mayıs ayında yapılan TOBB’un 73. Olağan Genel Kurulu’ndaki, diyalogla başladı.

Erdoğan konuşmasında yerli otomobil çağrısını yinelerken, “Bir teklifim var. Bu milletin evladı olarak buna hasretim. Gelin, şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB yüzde 100 yerli otomobili, “Made in Turkey’ olarak çıkarsın. Biz bu konuda yanınızdayız” dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Hisarcıklıoğlu söz isteyip, “Sayın Cumhurbaşkanım biz bunu yaparız. Siz yeter ki yanımızda olun. Siz bizim yanımızda olduktan sonra biz bunu yaparız” yanıtını verdi.

Genel kuruldan sonra Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birçok firmayla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan birkaç turlu görüşmelerin ardından, yerli ortak girişimini oluşturacak firmalar belirlendi. Kulislerde, ortak girişim grubunun 3’den daha fazla firmadan oluştuğu belirtiliyor.

KAYNAK HÜRRİYET