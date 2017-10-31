Сегодня пройдут очередные матчи Лиги Чемпионов

2017-10-31 09:15 | www.oxu.az | 5
Сегодня стартуют матчи IV тура группового этапа Лиги Чемпионов по футболу.
Oxu.Az представляет список данных матчей:
Лига Чемпионов
Групповой этап, IV тур
31 октября
Группа A
23:45. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Бенфика» (Португалия)
23:45. «Базель» (Швейцария) - ЦСКА (Россия)
Группа В
23:45. ПСЖ (Франция) – «Андерлехт» (Бельгия)
23:45. «Селтик» (Шотландия) – «Бавария» (Германия)
Группа C
23:45. «Атлетико» (Испания) – «Карабах» (Азербайджан)
23:45. «Рома» (Италия) – «Челси» (Англия)
Группа D
23:45. «Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)
23:45. «Олимпиакос» (Греция) – «Барселона» (Испания)