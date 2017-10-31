В Казахстане вырос объем промышленного производства

2017-10-31 09:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем промышленного производства за 9 месяцев текущего года составил 6,5 триллиона тенге, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7 процента.

Об этом заявил министр по инвестициям и развитию страны Женис Касымбек, выступая во вторник на заседании правительства Казахстана.

По его словам, рост отмечается в фармацевтике (36,1 процента), легкой промышленности (9,6 процента), металлургии (7 процентов), машиностроении (6 процентов), нефтепереработке (5,8 процента), производстве продуктов питания (5,3 процента) и химической промышленности (4,2 процента).

«Экспорт в обрабатывающей промышленности по итогам 8 месяцев текущего года увеличился на 23,1 процента к аналогичному периоду прошлого года и составил 9,9 миллиарда долларов США. Объем инвестиций в обрабатывающей промышленности за 9 месяцев текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,5 процента и составил 599 миллиардов тенге", - отметил Женис Касымбек.

В результате реализации Программы индустриализации вклад обрабатывающего сектора в развитие экономики (ВВП) увеличился с 10,1 процента в 2015 году до 11,9 процента по итогам первого полугодия 2017 года, в промышленности – с 31,8 процента в 2010 году до 40,7 процента по итогам 9 месяцев 2017 года, в экспорте – с 27,9 процента в 2010 году до 32,7 процента за 8 месяцев 2017 года.

Объем промышленного производства в Казахстане в 2016 году снизился на 1,1 процента по сравнению с 2015 годом.

Официальный курс на 26 октября составляет 334 KZT/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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