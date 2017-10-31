ВС Армении нарушили режим прекращения огня 110 раз

2017-10-31 10:04 | www.apa.az | 4

Подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, Паравакар Иджеванского района, Неркин Кармирахбур, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных Cил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Ферехли Газахского района, в селах Гаджыалили, Агдам, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Баш Гарвенд, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джабраилского районов.