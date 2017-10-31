Bu gün Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin IV turuna start verilir

2017-10-31 09:19 | www.oxu.az | 7
Bu gün Çempionlar Liqasında IV tura start veriləcək.
Oxu.Az oyunların vaxtını təqdim edir:
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, IV tur
31 oktyabr
A qrupu
23:45. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - “Benfika” (Portuqaliya)
23:45. “Bazel” (İsveçrə) - MOİK (Rusiya)
B qrupu
23:45. PSJ (Fransa) - “Anderlext” (Belçika)
23:45. “Seltik” (Şotlandiya) - “Bavariya” (Almaniya)
C qrupu
23:45. “Atletiko” (İspaniya) - “Qarabağ” (Azərbaycan)
23:45. “Roma” (İtaliya) - “Çelsi” (İngiltərə)
D qrupu
23:45. “Sportinq” (Portuqaliya) - “Yuventus” (İtaliya)
23:45. “Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Barselona” (İspaniya)