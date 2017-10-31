Тема КНДР будет главной во время визита Трампа в Китай

2017-10-31 09:27 | www.trend.az | 5

Ситуация вокруг КНДР будет главной темой во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом журналистам на специальном брифинге заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай, его высказывания распространили корреспонденты из пресс-пула Белого дома, передает ТАСС.

Общаясь с прессой, дипломат отметил, что Пекин выступает за денуклеаризацию всего Корейского полуострова. "Если мы позволим ситуации развиваться в нынешнем русле, то она может стать еще более опасной", - отметил Цуй Тянькай. По его словам, есть понимание того, что прогресса в данном деле необходимо добиться как можно быстрее. Посол также заметил, что Китай открыт для "любых переговоров", которые могут привести к мирному решению.

При этом дипломат не стал комментировать высказывания Трампа в отношении КНДР. По мнению посла, всем сторонам следует "отказаться от шагов, способных привести к эскалации ситуации". "Мы выступаем против любых попыток обострить напряженность", - добавил он.

"Китай делал все, что мы могли в отношении корейского вопроса", - заявил Цуй Тянькай, напомнив о введении Пекином санкций против КНДР, которые "многого стоили" самой КНДР.

Планируется, что Трамп 3-14 ноября совершит азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. При этом визиты Трампа в КНДР и в Южную Корею будут государственными.

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