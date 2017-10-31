Суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии

2017-10-31 09:31 | www.oxu.az | 4

Федеральный суд Вашингтона заблокировал запрет администрации президента США Дональда Трампа на службу в американской армии трансгендеров, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Оглашая решение, судья заявила, что у истцов есть право на судебное предписание касательно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено.

Напомним, в августе Трамп вернул отмененный его предшественником Бараком Обамой запрет на службу трансгендеров в армии.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета.

Н.О.