Польша заинтересована в экономическом партнерстве с Туркменистаном - президент

2017-10-31 09:39 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Польша заинтересована в развитии двусторонних отношений с Туркменистаном, особенно в сфере экономики, говорится в послании президента этой страны Анджея Дуды к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

"Желаю вашей стране и всем её гражданам мирной жизни, процветания и социальной гармонии", - сказано в письме.

Две страны ведут переговоры об активизации сотрудничества на таких перспективных направлениях, как энергетика, текстильная промышленность, сельское хозяйство, область высоких технологий, туризм.

Польша занимает выгодное географическое положение в центре Европы, что позволяет активно развивать транзитные маршруты для энергопоставок из Каспийского региона в Европу, что является важным стимулом для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Туркменистан продает газ у своих границ, и значительные запасы этого вида топлива подтверждены независимыми западными аудиторами. На данном этапе продолжаются переговоры официального Ашхабада с ЕС и Азербайджаном, который в Транскаспийском газопроводном проекте может стать участником в качестве транзитного государства.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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