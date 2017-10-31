Страны - участницы Евразийского банка развития обсудят в Москве углубление интеграции

2017-10-31 09:39 | www.trend.az | 5

XII Международная конференция "Евразийская интеграция" начинает двухдневную работу в Москве, передает корреспондент Белта.

Первый этап евразийской экономической интеграции, характеризовавшийся прорывом по целому ряду направлений, завершился. Были сформированы единое таможенное пространство, развитая система институтов и общий рынок труда. Конференция приурочена к началу стратегически важного периода "взросления" ЕАЭС и собрала экспертов, включая представителей министерств, крупных банков и фондов, из России, Казахстана, Беларуси.

Участники пленарного заседания ответят на вопрос, можно ли сейчас говорить об "Интеграции 2.0" - дополнении торгового взаимодействия интеграцией в сфере финансов, инвестиций, инфраструктуры, внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества. Ключевыми темами обсуждения станут внутренняя проблематика ЕАЭС, внешнеэкономические треки союза; инвестиционные проекты в области инфраструктуры; финансовый сектор, гуманитарное сотрудничество. За круглым столом эксперты рассмотрят актуальные вопросы подготовки и реализации инфраструктурных проектов; главные экономисты в своей секции определят вызовы и перспективы общего экономического развития стран - участниц ЕАЭС. Евразийский банк развития презентует свои возможности, расскажет об интеграционных проектах.

Кроме того, вечером 31 октября состоится Конгресс евразийских СМИ и торжественная церемония награждения победителей третьего открытого творческого конкурса на лучшую публикацию в СМИ "Евразийская интеграция и развитие - XXI век".

Евразийский фонд стабилизации и развития в размере $8,513 млрд в 2009 году учредили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе.

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