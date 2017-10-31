Gilan Holding проведет мастер-класс для HR-специалистов

2017-10-31 10:07 | www.apa.az | 5

Gilan Holding совместно с Институтом профессионального развития LEORON проведет мастер-класс для HR-специалистов на тему «Клиентоориентированное управление человеческими ресурсами».

Одной из основных целей мероприятия, которое пройдет 17 ноября в отеле Pullman в Баку, является собрать вместе креативных и прогрессивных профессионалов в деле HR, обсудить новые подходы, которые определяют будущее этой сферы. Международные эксперты и HR-руководители местных компаний поделятся своим опытом и мыслями с другими участниками мероприятия, ответят на их вопросы. Участники мастер-класса обсудят актуальные для Азербайджана вопросы HR, глобальные тенденции и перспективы. Мероприятие позволить участникам не только приумножить свои знания в сфере HR, но и наладить новые деловые связи.

Gilan Holding и Институт профессионального развития LEORON приглашают HR-специалистов страны принять участие в мастер-классе. Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на мероприятии можно по ссылке: http://hr-masterclass.gilanholding.com/.