Лесной пожар в Дашкесане потушен – ОБНОВЛЕНО

2017-10-31 09:38 | www.oxu.az | 5

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о лесном пожаре в Дашкесанском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, в селе Дастафур сгорели 8 гектаров деревьев и кустарника.

Оставшаяся часть лесного хозяйства была защищена от огня. Пожарные потушили пожар.

23:59 (30.10.2017)

Лесные пожары в селе Дастафур в Дашкесанском районе еще больше усилились после сильных ветров.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в виду того, что расстояние между зоной пожара и селом составляет 1,5 км, жители опасаются, что пламя может перекинутся на жилые дома.

В тушении задействованы пожарные машины и бригады Дашкесанского пожарного управления МЧС.

Село отключено от электричества. В тушении пожара участвуют местные жители и сотрудники полиции. По предварительным данным в ходе происшествия пострадавших нет.

21:59

Сегодня вечером в 18:30 на территории Лесничества Дастафур №1 Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению леса начался пожар.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, для локализации пожара на место происшествия были привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на сильный и теплый ветер, на данный момент продолжаются оперативные меры по тушению пожара.

C.Б.

