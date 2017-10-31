В Японии в квартире мужчины обнаружили девять трупов в холодильниках

2017-10-31 09:43 | www.oxu.az | 5

Девять тел были обнаружены полицией во вторник в квартире молодого мужчины недалеко от Токио, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тела были найдены в квартире 20-летнего мужчины в городе Дзама. Полиция проводила обыск в квартире молодого человека из-за подозрений в его причастности к исчезновению 23-летней женщины в Токио.

Полиция сообщает, что некоторые тела были расчленены, фрагменты их останков были обнаружены внутри нескольких холодильных контейнеров.

По сообщению агентства со ссылкой на источник, подозреваемый и пропавшая девушка общались в соцсети Twitter.

Переписка началась после того, как девушка написала, что "ищет кого-то, кто совершит самоубийство" с ней.

Владелец квартиры задержан и предположительно скоро будет арестован по подозрению в убийстве, сообщает полиция.

Н.Г.