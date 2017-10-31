Гуманитарные вопросы и ситуацию в Идлибе продолжат обсуждать на переговорах в Астане

2017-10-31 09:41 | www.trend.az | 6

Очередной раунд переговоров по Сирии завершится во вторник в Астане. Участники проведут день в интенсивных консультациях и около 15:00 соберутся на пленарное заседание, передает ТАСС.

Главными темами заявлены гуманитарные вопросы, в частности, планируется, утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Стороны рассмотрят вопросы борьбы с международным терроризмом и намерены принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую - замглавы МИД Седат Онал.

На этот раз в Астану не прибыл спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура из- за подготовки к межсирийским переговорам в Женеве, ООН сегодня представит главный эксперт - консультант Милош Стругар, от США в столице Казахстана находится исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд. Присутствует также делегация Иордании.

Сирийское правительство представлено постпредом САР при ООН Башаром Джаафари, вооруженная оппозиция прибыла во главе с начальником Генштаба так называемой Сирийской свободной армии Ахмедом Берри.

Скрупулезное согласование

По словам главы российской делегации Александра Лаврентьева, положение о насильственно удерживаемых лицах в Сирии и обмене телами погибших требует тщательного согласования.

"Мы затрагиваем вопросы укрепления мер доверия между противоборствующими сторонами, вопросы гуманитарного разминирования, вопрос о принятии положения по насильно удерживаемым лицам и обмене телами погибших, - сказал Лаврентьев. - Это достаточно важный вопрос, на решение которого не удается выйти уже в течение длительного времени. Вопрос, который, видимо, требует достаточно скрупулезного согласования с учетом всяких юридических моментов и особенностей".

Стабилизация в Идлибе

В ходе предыдущего раунда 14-15 сентября страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) согласовали четвертую зону деэскалации в районе Идлиба. Приняты четыре документа: мандат на развертывание сил контроля деэскалации, правила применения военной силы подразделениями контроля, правила функционирования КПП и наблюдательных пунктов в зонах безопасности, а также создание российско-ирано-турецкого координационного центра по деэскалации.

Обстановка в Идлибе пока требует дальнейшей стабилизации, Москва надеется решить соответствующие вопросы на нынешних переговорах. "Поднимается целый спектр больших вопросов, которые, думаю, нам удастся согласовать для стабилизации в этом сложном районе, где до сих пор присутствует большое количество боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - отметил спецпредставитель президента РФ.

Мониторинг в районе Идлиба предполагается вести всеми странами-гарантами. В данный момент продолжается согласование мест размещения иранских и турецких наблюдателей.

Подразделения российской военной полиции после провокации боевиков с захватом наблюдательного пункта вновь возвращаются в район Идлиба.

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