В Коста-Рике столкнулись поезда, более 20 человек пострадали

2017-10-31 09:43 | www.trend.az | 5
По меньшей мере 21 человек пострадал в результате столкновения пассажирских поездов в Коста-Рике, передает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.
Авария произошла в кантоне Санто-Доминго в провинции Эредия в ночь на вторник.
В двух поездах находилось около 400 пассажиров. Сообщается, что не менее 20 человек получили травмы, состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Местные власти в настоящее время расследуют причины инцидента.
В Коста-Рике пассажирские поезда движутся по одной линии, поэтому они должны координировать свои действия так, чтобы один из составов временно уходил в обходную зону во избежание несчастных случаев.
В апреле 2016 года произошел похожий инцидент: при столкновении двух поездов в столице Сан-Хосе пострадали 106 человек, никто не погиб.
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