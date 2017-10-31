Участники Генеральной Ассамблеи Платформы мира обратились к Аллахшукюру Пашазаде и Гарегину II

2017-10-31 10:35 | www.apa.az | 5

Участники Генеральной Ассамблеи Платформы мира обратились к председателю Управления мусульман Кавказа Шейхулисламу Хаджи Алахшукюру Пашазаде и верховному Патриарху и Католикосу всех Армян Гарегину II.

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы, в обращении говорится:

«Два народа, находящихся под Вашим нравственным и духовным управлением, более 30 лет живут во взаимной ненависти и вражде. Как Вы знаете, основа этой вражды не является основательной и устойчивой, поскольку привита внешними силами. Несмотря на то, что определенные силы в течение этого времени стремятся придать этому конфликту националистический и религиозный характер, эти неблаговидные действия предотвращены результатом Вашей совместной деятельности. Также в результате Вашего взаимного сотрудничества были освобождены из плена и вернулись на родину многие военнопленные. Одним из самых показательных примеров синергии можно показать результат Вашего взаимного сотрудничества – религиозный обряд в Церкви Святого Георгия Просветителя в Баку в 2010 году.

Подобное сотрудничество еще раз демонстрирует возможность установления мира между армянским и азербайджанским народами. В связи с этим Ваша высокая духовная репутация в обеих странах обладает всеми возможностями для привлечения противоположных сторон к миру и поддержке всех миротворческих инициатив в регионе.

События последних лет, в частности, обострение военной ситуации способны были уничтожить все надежды на примирение двух соседних народов и их мирное сосуществование. Однако, среди представителей гражданского общества и журналистов нашлись люди, которые не потеряли своих надежд и чаяний на восстановление мира и добрососедства. Несмотря на внешние сложности они выступили с мирной инициативой. 6 Декабря 2016-го года группой представителей гражданского общества была учреждена «Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном». «Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном», привлекшая к своей деятельности представителей гражданского общества, деятелей государственной политики и представителей средств массовой информации, уверенно поощряла процесс и идеи восстановления и построения мира в сообществах обоих стран.

В настоящее время наработки, опыт и достижения «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» делают возможным оперативную институционализацию Платформы с целью достижения более эффективных результатов.

30 октября 2017 года в городе Тбилиси (Грузия), состоялась Генеральная Ассамблея с представителями миротворческого сообщества из Армении и Азербайджана и общественно политических деятелей стран, принадлежащих к Минской Группе ОБСЕ. Генеральная Ассамблея приняла постановление об учреждении «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» и формировании Административного Борда и других избирательных органов.

Уважаемые Верховный Патриарх и Католикос всех Армян Гарегин II и Председатель Духовного Управления мусульман Кавказа Шейхулислам Хаджи Алахшукюр Пашазаде!

Мы, участники Генеральной Ассамблеи «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», обращаемся к Вам с призывом выражения благословения священной для всего Кавказского региона инициативы и оказания помощи в скорейшем урегулировании армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха и прекращении устаревшей вражды между двумя соседствующими народами и возвращении людей в места прежнего проживания».