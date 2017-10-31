Франция отменяет режим чрезвычайного положения

2017-10-31 09:48 | www.oxu.az | 6

Режим чрезвычайного положения прекратит действие 1 ноября.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 30 октября, подписал закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, который отменяет режим чрезвычайного положения, введенного в стране в ноябре 2015 года, сообщает Оxu.Az со ссылкой на RFI.

Режим чрезвычайного положения прекратит действие 1 ноября.

"Этот закон дает нам возможность отменить режим чрезвычайного положения 1 ноября, вместе с этим документ полностью обеспечивает условия безопасности наших граждан", - заявил Макрон.

Н.Г.