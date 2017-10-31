В США на территории университета произошла стрельба, погиб человек

2017-10-31 09:51 | www.trend.az | 6

Неизвестный устроил стрельбу на территории кампуса Университета Юты в американском городе Солт-Лейк-Сити, один человек погиб.

"Подтверждаем, что один человек погиб на территории Университета Юты. Подозреваемый не задержан", — говорится в заявлении полиции города, размешенном в ее Twitter-аккаунте, передает РИА Новости.

Около 21 часа по местному времени образовательное учреждение сообщило о том, что на территории кампуса слышны выстрелы. Всем находящимся в районе происшествия рекомендовали найти укрытие. Спустя час университет уточнил, что тревога сохраняется. На территории кампуса увеличено присутствие полиции.

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