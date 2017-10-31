Платформа Мира обратилась за поддержкой к президентам Азербайджана и Армении

2017-10-31 10:46 | www.apa.az | 3

«Наивно полагать, что кто-то другой, кроме армян и азербайджанцев, будет способен решить этот конфликт. Исходя из этого мы уверяем вас в том, что настало время для переговоров, нацеленных на быстрое и мирное урегулирование конфликта».

Как сообщает АПА, об этом говорится в обращении, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Армении Сержу Саркисяну от имени участников I Генеральной Ассамблеи «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

В обращении отмечается, что 30 октября 2017-го года в столице Грузии – в городе Тбилиси миролюбивые представители двух народов и общественно-политические деятели других стран-членов Минской группы ОБСЕ, собравшись вместе, провели Генеральную Ассамблею, на которой была учреждена «Гражданская Платформа Мира». В нее были избраны 19 членов правящего борда, 29 членов экспертного совета: «После распада СССР, используя свое право на самоопределение, Азербайджан и Армения стали независимыми государствами. Однако, цивилизованные межгосударственные отношения на основе международного права и общепринятого Хельсинского Заключительного акта в Европе, к нашему огромному сожалению, не смогли главенствовать в Европе. Последствия кровопролитной войны между двумя странами не позволяют воцарится в регионе миру и стабильности. Невозможно выразить только лишь статистическими показателями все те, ужасы, нанесение огромного морального и материального ущерба, не зависимо от возраста, пола, и национальной принадлежности, причиненных огнем войны в течении десятилетий обеим странам. Сегодня по всей линии соприкосновения войск и вдоль международно-признанных границ двух стран прорыты окопы и простираются минные поля, напоминающие картины Второй Мировой Войны. Из окопов молодые армянские и азербайджанские солдаты следят друг за другом через оптические прицелы снайперских винтовок. Представление подрастающих поколений друг о друге в обеих странах формируется присутствием войны и той болью, которая она принесла. Известные апрельские события в очередной раз доказали, что возобновление войны может привести к катастрофическим последствиям. В отличие от 90-х годов расширение военного арсенала двух стран и возрастание военного риска до баллистической ракеты является показателем достижения ужасающего предела опасности войны. Всё потраченные ресурсы на военные цели, могли бы послужить для благосостояния и процветания жизни наших народов. Наивно полагать, что кто-то другой, кроме армян и азербайджанцев, будет способен решить этот конфликт. Исходя из этого, мы уверяем вас в том, что настало время для переговоров, нацеленных на быстрое и мирное урегулирование конфликта. Быстрое и справедливое решение конфликта в рамках международного права и документов, принятых на международном уровне, даст толчок для экономического развития всего региона, которое в свою очередь будет бесценным вкладом для мира и сотрудничества между двумя странами. В таком случае нет ни победителей, ни проигравших, это способствует только беспроигрышному достижению, как для народа Армении, так и для народа Азербайджана. Поэтому мы сегодня, реорганизовываясь, берем на себя очень важную и в то же время очень сложную миссию – миротворчества. Знаем, что в этом пути нас ждут сложные испытания, давления и даже угрозы. Несмотря на это мы не отвернемся ни на шаг от работы, в которую мы верим, которая является благородной и святой миссией».

Генеральная Ассамблея «Гражданской Платформы между Арменией и Азербайджаном» приняла решение о создании офисов в Тбилиси, в Ереване и Баку, так же о проведении встреч с широкой публикой в Ереване и в Баку: «Надеемся, что Вы, являясь главами государств, не откажите нам в наших предложениях и поддержите нас в реализации миротворческой миссии».