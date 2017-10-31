Вюсаля Маиргызы провела встречу с председателем Дома прессы иранской провинции Западный Азербайджан

2017-10-31 10:47 | www.apa.az | 4

Президент «АПА Холдинг» Вюсаля Маиргызы, находящаяся с визитом в Иране, сделала запись в «Памятной тетради», открытой в рамках кампании, организованной иранским органом печати «Йолпресс» в связи с гибелью 2-летней Захры Гулиевой в результате провокации вооруженных сил Армении и другими преступлениями армян против гражданского населения.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, Вюсаля Маиргызы побывала в павильоне «Йолпресс» на проходящей в Тегеране международной выставке-фестивале, где провела встречу с председателем Дома прессы иранской провинции Западный Азербайджан Юсифом Пирбудаги. Юсиф Пирбудаги проинформировал президента «АПА Холдинг» о кампании «PrayForZahra», проведенной в Иране с целью осуждения преступлений Армении после убийства Захры Гулиевой.

В ходе беседы стороны подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между СМИ Ирана и Азербайджана.

Отметим, «Йолпресс», редакция которого расположена в городе Урмия, распространяет информацию на азербайджанском и фарси. Печатный орган освещает в основном события, происходящие в провинциях Восточный и Западный Азербайджан и региональную тематику.