Путин объявил благодарность Вагиту Алекперову

2017-10-31 09:58 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе компании «Лукойл» Вагиту Алекперову за заслуги в развитии предпринимательства и активную общественную работу, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу… объявить благодарность президента Российской Федерации Алекперову Вагиту Юсуфовичу — президенту публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Лукойл», - говорится в документе.

Н.Г.