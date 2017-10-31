У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8

2017-10-31 10:05 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в Тихом океане недалеко от побережья островного государства Тонга, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Толчки зафиксированы в 4.58 по времени UTC (7.58 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо, остров Ниуатопутапу. Очаг находится на глубине 35 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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