Официальный курс маната к мировым валютам на 31 октября (версия 2)

2017-10-31 10:11 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9767 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 31.10.2017 1 доллар США 1 USD 1.7002 1 евро 1 EUR 1.9767 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3046 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0961 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8602 1 бразильский реал 1 BRL 0.517 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1209 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1517 1 чешская крона 1 CZK 0.077 1 чилийский песо 1 CLP 0.2659 1 китайский юань 1 CNY 0.2565 1 датская крона 1 DKK 0.2656 1 грузинский лари 1 GEL 0.6539 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2179 1 индийская рупия 1 INR 0.0262 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.244 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0125 100 иранских риалов 100 IRR 0.0043 1 шведская крона 1 SEK 0.2032 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7062 1 израильский шекель 1 ILS 0.4824 1 канадский доллар 1 CAD 1.3241 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6168 1 казахский тенге 1 KZT 0.0051 1 киргизский сом 1 KGS 0.0247 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1127 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4019 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0883 1 молдавская лея 1 MDL 0.0982 1 египетский фунт 1 EGP 0.0963 1 норвежская крона 1 NOK 0.2081 100 узбекских сомов 100 UZS 0.021 1 польский злотый 1 PLN 0.465 1 российский рубль 1 RUB 0.0293 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2489 1 саудовский риал 1 SAR 0.4534 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3863 1 турецкая лира 1 TRY 0.4497 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0564 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1931 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4858 1 украинская гривна 1 UAH 0.0634 100 японских иен 100 JPY 1.5021 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1646 Золото (1 унция) 1 XAU 2162.6544 Серебро (1 унция) 1 XAG 28.6161 Платина (1 унция) 1 XPT 1560.7836 Палладий (1 унция) 1 XPD 1645.7936

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