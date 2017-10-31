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Официальный курс маната к мировым валютам на 31 октября (версия 2)

2017-10-31 10:11 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9767 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

31.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7002

1 евро

1 EUR

1.9767

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3046

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0961

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8602

1 бразильский реал

1 BRL

0.517

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1209

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1517

1 чешская крона

1 CZK

0.077

1 чилийский песо

1 CLP

0.2659

1 китайский юань

1 CNY

0.2565

1 датская крона

1 DKK

0.2656

1 грузинский лари

1 GEL

0.6539

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0262

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.244

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0043

1 шведская крона

1 SEK

0.2032

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7062

1 израильский шекель

1 ILS

0.4824

1 канадский доллар

1 CAD

1.3241

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6168

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4019

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0883

1 молдавская лея

1 MDL

0.0982

1 египетский фунт

1 EGP

0.0963

1 норвежская крона

1 NOK

0.2081

100 узбекских сомов

100 UZS

0.021

1 польский злотый

1 PLN

0.465

1 российский рубль

1 RUB

0.0293

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2489

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3863

1 турецкая лира

1 TRY

0.4497

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0634

100 японских иен

100 JPY

1.5021

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1646

Золото (1 унция)

1 XAU

2162.6544

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.6161

Платина (1 унция)

1 XPT

1560.7836

Палладий (1 унция)

1 XPD

1645.7936

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