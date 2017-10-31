В Тбилиси проходит конференция, посвященная нагорно-карабахскому конфликту

2017-10-31 11:18 | www.apa.az | 4

В столице Грузии Тбилиси стартовала конференция под названием «Урегулирование нагорно-карабахской проблемы мирным путем и новая миссия гражданского общества», посвященная нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает грузинское бюро АПА, мероприятие организовано Кавказским международным центром исследования геоистории и геополитики и «Платформой мира Армения-Азербайджан». В конференции принимают участие представители гражданского общества, международных и религиозных организаций, политики и дипломаты.

В своем выступлении на конференции председатель Центра Гурам Мархулия отметил, что проблема нагорно-карабахского конфликта беспокоит весь кавказский регион.

По его словам, для мирного урегулирования конфликта крайне необходимо налаживание диалога.

«Роль гражданского общества при разрешении данной проблемы велика. Гражданские общества Армении и Азербайджана выразили готовность к ведению диалога с целью содействия урегулированию конфликта. Надеемся, что этот формат примет устойчивый характер», - сказал Мархулия.

Профессор Бакинского государственного университета, доктор юридических наук Камиль Салимов в своем выступлении рассказал о целях «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном»: «В этом году исполняется 30 лет со дня начала армяно-азербайджанского конфликта. Минская группа ОБСЕ функционирует на протяжении 27 лет. Мы приветствуем проведение любых мирных переговоров. В свою очередь, гражданское общество также должно внести свой позитивный вклад в эти переговоры».

К.Салимов отметил, что уже настало время положить конец нагорно-карабахскому конфликту: «Реальное и устойчивое урегулирование конфликта мирным путем возможно только при участии гражданского общества».

В своем выступлении на конференции ученый-историк из Нагорного Карабаха Артур Агаджанов сказал, что для достижения урегулирования конфликта необходимо объединить все усилия: «Не нужно верить, что Минская группа в одиночку сможет разрешить конфликт. Страны-члены Минской группы занимаются своими внутренними проблемами. Азербайджан и Армения могут урегулировать конфликт мирным путем. Конфликт слишком затянулся, с момента его начала уже выросло несколько поколений. Пришло время положить конец этому конфликту».

По его словам, Минская группа, к сожалению, не добилась значительных результатов в переговорах: «Мы призываем Минскую группу еще больше активизировать усилия».

Конференция продолжается.