В Товузе кредитор избил поручителя

2017-10-31 10:07 | www.oxu.az | 4

В Товузе избили женщину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, случай произошел в селе Алакол. Жительница села Гудрет Гусейнова 1950 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой в коматозном состоянии была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В ходе расследования выяснилось, что Г.Гусейнову избил сосед. Сосед взял кредит в одном из банков. По просьбе соседа Г.Гусейнова стала его поручителем. Через некоторое время сосед перестал платить, и в результате банк удержал деньги с зарплатной карты поручителя. Г.Гусейнова потребовала у соседа эти деньги. Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина была жестоко избита.

По факту в Товузской районной прокуратуре ведется расследование.

A.M.

