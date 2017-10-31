БТК - чрезвычайно выгодный проект для многих стран - американский эксперт

2017-10-31 10:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является чрезвычайно выгодным проектом для многих стран, сказал во вторник Trend американский эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер.

«Эта железная дорога связывает не только Восток (Китай и Центральная Азия) и Запад (Европа), но и дает возможность связать Север (Россия) и Юг (Иран и Персидский залив). Таким образом, десятки стран выиграют от ввода железной дороги БТК», - считает эксперт.

В частности, он отметил, что благодаря БТК, Азербайджан, Грузия и Турция смогут экспортировать и импортировать товары из десятков других стран.

«Но даже, когда торговля будет происходить между Китаем и Европой, эти три страны получат транзитные пошлины. Поэтому каждый поезд, который проходит по линии БТК, в какой-то мере приносит пользу Азербайджану, Грузии и Турции», - добавил Паньер.

По его словам, как и во многих проектах строительства трубопроводов, железных дорог через Кавказский регион Азербайджан выиграет, в первую очередь, получая новый экспортный маршрут, а во-вторых, как транзитная страна.

Азербайджан на сегодня является основным центром торговли между Востоком и Западом в Каспийском регионе, добавил эксперт.

Отметим, что в понедельник в Бакинском международном морском торговом порту прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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