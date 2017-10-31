Король Марокко готов укреплять сотрудничество с Туркменистаном

2017-10-31 10:43 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Существующие отношения братства и взаимного уважения между Марокко и Туркменистаном будут и впредь укрепляться и развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших народов, отмечает король Марокко Мохаммед VI в своем письме к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

МИД Туркменистана ранее отмечая важную роль сотрудничества со странами Африки, выразил приверженность к развитию отношений с Африканским союзом.

Африканский союз - международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства. Африканский союз основан 9 июля 2002 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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