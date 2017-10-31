Платформа мира попросила поддержки у Папы Римского для открытия штаб-квартир в Баку и Ереване

2017-10-31 11:21 | www.apa.az | 4

Участники Генеральной Ассамблеи «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» обратились к Папе Римскому Франциску для оказания им поддержки в открытии штаб-квартир в Баку и Ереване.

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы мира, в обращении говорится:

«Как религиозная фигура, вы посвятили всю свою жизнь людям и распространению идей мира и сострадания. А после того, как вы сели на Святой Трон, ваша деятельность стала более масштабной и продуктивной. Постоянное напоминание на встречах с государственными деятелями того факта, что независимо от религии, расы, пола или национальности, каждый человек является венцом творения Господа Бога, является большим вкладом в трансформацию человечества в более мирное и гуманное русло.

Как вы знаете, все еще есть факты агрессии, войны, оккупации, принудительных выселений людей из их домов и домов в разных частях света. Все еще существуют саморазрушительные идеи человека, которые питают ненависть к себе подобным, такие как исторические мифы, используются некоторыми темными силами в личных целях. Эти семена войны также были посеяны среди армянских и азербайджанских народов, которые будучи на протяжении веков друзьями и соседями, разделяли одни и те же культурные достижения.

На протяжении более 25 лет две соседние страны вынуждены жить в состоянии войны. Все это время представители обеих стран выступают в качестве жертв враждебности и ненависти друг к другу. В результате формальности режима прекращения огня умирают стоящие лицом к лицу, молодые солдаты и люди населенные в прифронтовых зонах. События последних лет, в частности, обострение военной ситуации способны были уничтожить все надежды на примирение двух соседних народов и их мирное сосуществование. Однако, среди представителей гражданского общества и журналистов нашлись люди, которые не потеряли своих надежд и чаяний на восстановление мира и добрососедства. Несмотря на внешние сложности они выступили с мирной инициативой. 6 Декабря 2016-го года группой представителей гражданского общества была учреждена «Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном». «Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном», привлекшая к своей деятельности представителей гражданского общества, деятелей государственной политики и представителей средств массовой информации, уверенно поощряла процесс и идеи восстановления и построения мира в сообществах обоих стран.

В настоящее время наработки, опыт и достижения «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» делают возможным оперативную институционализацию Платформы с целью достижения более эффективных результатов.

30 октября 2017 года в городе Тбилиси (Грузия), состоялась Генеральная Ассамблея с представителями миротворческого сообщества из Армении и Азербайджана и общественно политических деятелей стран, принадлежащих к Минской Группе ОБСЕ. Генеральная Ассамблея приняла постановление об учреждении «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» и формировании Административного Борда и других избирательных органов.

Ваше Превосходительство Папа Франциск!

От имени участников Генеральной Ассамблеи мы просим Вас благословить наше священное дело, помочь в скорейшем урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, возвращении людей в свои дома и прекращении более чем 25-летней враждебности между двумя соседями и с благословением поддержать нас в создании офисов в Ереване, в Тбилиси и в Баку».