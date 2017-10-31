Стали известны показания Федаи Лачин, обвиняемой в оказании помощи беглецам

2017-10-31 11:32 | www.apa.az | 5

Певица Федая Лачин не признала себя виновной по предъявленному ей обвинению в оказании помощи заключенным, сбежавшим 23 октября из следовавшего по маршруту Баку-Астара-Баку поезда.

Как удалось выяснить АПА, в своих показаниях в суде она заявила, что не помогала беглецам. «Они воспользовались моим доверием. Я не знала об их намерении совершить побег. Я ничего не знала об этом», - сказала певица.

Отметим, вчера Федая Лачин была привлечена в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, решением Насиминского районного суда в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

Отметим, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Через несколько дней один из сбежавших заключенных Али Агами был задержан в городе Ширван.

Поиски Мамедова Этибара Алекбер оглу продолжаются.