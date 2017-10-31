США подготовили еще один список санкций по КНДР

2017-10-31 10:17 | www.oxu.az | 4

Министерство финансов США подготовило еще один список санкций, связанных с Северной Кореей. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

У Тиллерсона на слушаниях в Сенате спросили, будут ли американские санкции введены против большего числа китайских компаний за их связи с КНДР.

"Есть дополнительные санкционные цели, которые минфин определил", – сказал он.

При этом госсекретарь не стал раскрывать подробности.

Н.О.