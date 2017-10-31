Лала Мамедова назвала Фадаи Лачын жертвой чистой любви

2017-10-31 10:23 | www.oxu.az | 4

Заслуженная артистка Лала Мамедова прокомментировала новость об аресте певицы Фадаи Лачын.

Как передает Oxu.Az, она оставила статус в соцсетях.

«Дорогие мои, никогда никого не осуждайте. Завтра с нами может что угодно произойти. Никто не застрахован от ошибок. Судьба сложилась так, что мы с Фадаи, хоть и работаем в одной сфере, дружим только два года. Сначала мне нравилось лишь ее пение, потом я поразилась ее чистоте и порядочности. По поводу последних событий скажу лишь то, что Фадаи стала жертвой чистой любви. Понимаю состояние ее матери и сестер. Да придаст Аллах им терпения. Верю, что этот кошмар скоро закончится и ты вновь окажешься среди нас. Я тебя очень люблю», - написала Л.Мамедова.

Напомним, что певица Фадаи Лачын обвиняется в пособничестве заключенным, бежавшим 23 октября из поезда Баку-Астара-Баку.

А.С.

