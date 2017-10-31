Правительство повысило прогноз роста ВВП Кыргызстан в 2017 году

2017-10-31 11:02 | www.trend.az | 4

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы, передает КНИА «Кабар».

Согласно прогнозам, реальный рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне 3,5% против утвержденного 2,9%.

По информации министра финансов Адылбека Касымалиева, общий объем расходов республиканского бюджета на 2017 год установлен на уровне 162 млрд 326,8 млн сомов, что на 12 млрд 176,3 млн сомов больше утвержденного бюджета. По его словам, дефицит бюджета составит 21 млрд 64,8 млн сомов.

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