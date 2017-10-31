Институт географии: Погода в последние дни не характерна для октября

2017-10-31 11:47 | www.apa.az | 4

«Наблюдаемая в последние дни октября температура была выше климатической нормы на 2-3 градуса. Такая температура не характерна для осени».

Об этом АПА сообщил замдиректора Института географии НАНА, доктор философии в области географии Магеррам Гасанов.

По его словам, в прежние годы в октябре тоже было жарко. Это результат климатических изменений.

Замдиректора сказал, что высокая температура связана с тем, что на территорию страны проникли теплые тропические воздушные массы с юга: «Проникновение на территорию страны воздушных масс с юга приводит к повышению температуры. Эти воздушные массы сохраняются в течение 3-5 дней. В ближайшие три дня на территорию страны проникнут воздушные массы с северо-запада. В результате этого температура воздуха понизится на 2-3 градуса».