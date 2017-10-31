Азербайджан вручил ноту Мексике

2017-10-31 11:58 | www.apa.az | 4

Председатель Палаты мексиканских депутатов Хорхе Карлос Рамирес Марин встретился с временным поверенным в делах Азербайджана в Мексиканских Соединённых Штатах Мамедом Талыбовым.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Мексике, в ходе встречи был обсужден незаконный визит мексиканских депутатов в Нагорный Карабах.

Комментируя незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана 3 мексиканских депутатов, представляющих политические партии «MORENA» и «RPD», Хорхе Карлос Рамирес Марин отметил, что очень сожалеет об этом. Он сообщил, что действия этих депутатов ни в коем случае не отражают позицию Палаты депутатов Мексики и политических партий, членами которых они являются. Он попросил председателя Комиссии Конгресса по внешним связям, который также участвовал в этой встрече, расследовать этот вопрос и принять соответствующие меры во избежание в будущем таких случаев.

Марин отметил, что позиция Мексики в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом остается неизменной. Он также подчеркнул, что Палата депутатов выступает в поддержку четырех резолюций СБ ООН по данному конфликту, требующих восстановления территориальной целостности Азербайджана.



В свою очередь, посол Талыбов предоставил всестороннюю информацию о нагорно-карабахском конфликте и агрессии Армении против Азербайджана. По его словам, этот инцидент является очередной провокацией официального Еревана, еще раз изобличающей неконструктивный характер действий властей Армении.

В сообщении посольства также говорится, что по поручению МИД Азербайджана, после расследования вопроса посольство сразу вручило МИД Мексики ноту, а председателю Палаты Депутатов и сопредседателю Группы дружбы Азербайджан-Мексика направило письма, в которых доведена серьезное беспокойство в связи с незаконным визитом мексиканских депутатов на оккупированные территории Азербайджана. Было отмечено, что такого рода визиты носят провокационный и неприемлемый характер. Также было выдвинуто требование расследовать эти действия и принять соответствующие меры во избежание повторения в будущем таких случаев.

Также напомним, что принятая Палатой депутатов Мексики 6 сентября 2011 года резолюция призывает Армению к выполнению четырех резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту.