В США на территории университета произошла стрельба

2017-10-31 10:29 | www.oxu.az | 4

Неизвестный устроил стрельбу на территории кампуса Университета Юты в Солт-Лейк-Сити, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подтверждаем, что один человек погиб на территории Университета Юты. Подозреваемый не задержан", - говорится в заявлении полиции города, размещенном в ее Twitter-аккаунте.

Около 21 часа по местному времени (7.00 по Баку) образовательное учреждение сообщило о том, что на территории кампуса слышны выстрелы. Всем находящимся в районе происшествия рекомендовали найти укрытие. Спустя час университет уточнил, что тревога сохраняется. На территории кампуса увеличили число сотрудников полиции.

Н.О.