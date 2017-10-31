В Коста-Рике столкнулись поезда, более 20 человек пострадали

2017-10-31 10:33 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате столкновения пассажирских поездов в Коста-Рике, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В двух поездах находилось около 400 пассажиров.

Сообщается, что не менее 20 человек получили травмы, состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Местные власти в настоящее время расследуют причины инцидента.

В Коста-Рике пассажирские поезда движутся по одной линии, поэтому они должны координировать свои действия так, чтобы один из составов временно уходил в обходную зону во избежание несчастных случаев.

Н.Г.