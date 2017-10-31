Еще один азербайджанский вуз внедряет инновационную платформу управления образованием

2017-10-31 11:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский технологический университет внедрит инновационную платформу управления образованием – Unibook, сообщили Trend во вторник в компании Neuron Technologies.

Контракт на внедрение системы был подписан с руководством вуза 27 октября в Гяндже и работы по интеграции уже начаты.

Решение, которое базируется на облачной инфраструктуре, позволит автоматизировать деятельность вуза, вести учет посещаемости, составлять электронные журналы и так далее.

Каждый пользователь Unibook может открыть свой персональный профиль, планировать повседневные работы, получить доступ к электронной библиотеке, расписанию уроков, внутренней социальной сети, онлайн-платежам и т.д. В общей сложности в систему заложено около 50 интерактивных модулей. В перспективе платформа будет дополнена функционалом дистанционного образования, что позволит удаленно участвовать в тренингах, обучаться иностранным языкам, бухгалтерии и другим предметам.

Система управления образованием Unibook внедрена в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Государственной таможенной академии Азербайджана, Западном Университете, Азербайджанской национальной консерватории и др. Интеллектуальная платформа Unibook также экспортируется на международный рынок.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @h_veliyev

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