В Душанбе обсудили вопросы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём

2017-10-31 11:13 | www.trend.az | 3

В рамках визита в Республику Таджикистан представителей Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) во главе с советником УНП ООН по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма Эльжбетой Франков-Яшкевич в Душанбе состоялась встреча с представителями правоохранительных, надзорных органов и частного сектора. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Национальном банке Таджикистана.

По словам источника, мероприятие включало в себя проведение обучающих семинаров по подготовке Республики Таджикистан ко второму раунду взаимных оценок системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) на соответствие требованиям рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Открытие мероприятия состоялось в Национальном банке Таджикистана. Было отмечено, что оно окажет содействие в повышении потенциала сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

В рамках программы также состоялись встречи с представителями частного сектора и правоохранительных органов. Была представлена информация относительно роли подотчётных лиц в процессе взаимной оценки государства, разъяснены основные требования Рекомендаций ФАТФ, относящиеся к их повседневной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. Были рассмотрены основные этапы процесса взаимной оценки государства и роли государственных органов в рамках данного процесса.

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