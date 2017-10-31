Эльман Рустамов: «К концу года манат может укрепиться»

2017-10-31 12:05 | www.apa.az | 5

Режим плавающего курса будет долгосрочным.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов. «Многие страны сегодня готовятся к переходу на этот режим. Для развития Азербайджана, повышения устойчивости к внешним шокам наиболее эффективным является именно режим плавающего курса».

Коснувшись укрепления маната в последнее время, главный банкир отметил, что такие факторы, как удорожание нефти и улучшение состояния платежного баланса влияют на курс. Он не исключил, что до конца года манат может укрепиться.