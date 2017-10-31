Пентагон заявил о готовности нанесения ядерного удара

2017-10-31 10:44 | www.oxu.az | 4

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что вполне допускает ситуацию, при которой глава Белого дома Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении превентивного ядерного удара, не получив перед этим разрешения у конгресса, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Если бы мы увидели, что они готовятся нанести ядерный удар по США и это неизбежно, то я могу себе представить такую ситуацию. Это не единственное средство в нашем инструментарии», - заявил глава Пентагона, выступая перед членами комитета по иностранным делам сената.

На уточняющие вопросы Мэттис ответил, сказав, что имеет в виду исключительно гипотетическую ситуацию, при которой ядерный удар по США неизбежен, а превентивный удар станет «единственным способом остановить это».

«Президент обязан защищать страну», - подчеркнул Мэттис.

При этом глава Пентагона не называл какой-либо определённой страны, о которой могла бы идти речь, однако в тот момент участники слушаний обсуждали вопросы противодействия КНДР.

Н.Г.