Мощность энергосектора Грузии может возрасти на 13,8% к 2020 году

2017-10-31 11:30 | www.trend.az | 5

К 2020 году поставленная мощность энергетического сектора Грузии возрастет на 13,8%, если все проекты, находящиеся на этапе строительства, будут своевременно закончены - заявил "Гальт энд Тагарт", передает "Бизнес Грузия".

По заявлению инвестиционной компании, 35 ГЭС суммарной мощностью 337 мегаватт находятся на этапе строительства, и их завершение запланировано как раз таки до конца 2020 года, что на 1,586,0 киловатт часов увеличит поставку в сеть.

Корпорация нефти и газа также планирует строительство теплоэлектростанции второго комбинированного цикла в Гардабани, и в основном будет использована для удовлетворения энергетического дефицита в стране в зимний период.

Помимо вышеизложенного, список запланированных энергетических проектов включает более 100 проектов на этапе исследования и разработки.

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