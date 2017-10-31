Ziraat Bank намерен помочь развитию финансового сектора Азербайджана - гендиректор

2017-10-31 11:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ziraat Bank внесет вклад в развитие отношений двух братских стран - Турции и Азербайджана.

Об этом сказал во вторник генеральный директор Ziraat Bank Гусейн Айдын на открытии нового главного офиса банка в Баку.



По его словам, Ziraat Bank пришел в Азербайджан не для того, чтобы занять долю на местном рынке, а чтобы помочь развитию финансового сектора страны.

«С растущей долей Ziraat Bank на местном рынке, мы хотим внести вклад в развитие отношений между двумя странами», - сказал он.

Айдын подчеркнул, что Ziraat Bank Azerbaijan является очень важной частью финансовой группы Ziraat Bank.

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