2 ноября в Баку состоится открытие Европейского фестиваля кино

2017-10-31 12:28 | www.apa.az | 5

2-12 ноября в Баку пройдет VIII Фестиваль Европейского кино.

Как сообщает АПА, на конференции в Park Cinema глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас сказал, что этот фестиваль уже превратился в торговую марку, и в этом году в фестивале впервые примет участие Норвегия.

По словам посла, в рамках фестиваля будут продемонстрированы 19 фильмов стран-членов Евросоюза, а также 21 фильм, снятый представителями Норвегии и Азербайджана.

Кестутис Янкаускас отметил, что ставший традиционным фестиваль служит развитию культурных отношений Азербайджана со странами Евросоюза, лучшему восприятию европейских ценностей посредством киноиндустрии.

Отметим, на фестивале будет продемонстрирован снятый в Азербайджане фильм «Гранатовый сад». В фильме повествуется о семейной драме.