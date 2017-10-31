Платформа мира попросила поддержки у президентов Азербайджана и Армении

2017-10-31 11:00 | www.oxu.az | 4

«Наивно верить, что кроме армян и азербайджанцев, кто-нибудь может решить этот конфликт. Исходя из этого заявляем, что пришло время для начала нацеленных на результат переговоров для урегулирования конфликта в скором времени».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в обращении участников I Съезда Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Армении Сержу Саргсяну.

В обращении говорится, что Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном взяла на себя очень важную и в то же время сложную миссию – строительство мира: «Знаем, что на этом пути нас ждут испытания, давление и даже угрозы. Несмотря на это, мы ни на шаг не отступим от этой благородной работы, в которую верим, священной миссии, осуществляемой для того, чтобы два народа могли жить в условиях мира и спокойствия. Съезд принял решение создать штаб-квартиры Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном в Тбилиси, Ереване и Баку, решение о проведении встреч с широкой общественностью в Армении и Азербайджане. Надеемся, что Вы, как главы государств, не скажете нет нашему желанию и предложению, и дадите нам необходимую поддержку для осуществления миротворческих миссий».

Н.О.

