На военно-воздушной базе "Инджирлик" в Турции размещается около 50 ядерных боеголовок

2017-10-31 11:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На военно-воздушной базе "Инджирлик" в Турции размещается около 50 ядерных боеголовок США, пишут во вторник турецкие СМИ со ссылкой на сообщение парламента страны.

Они размещались, начиная с конца 1960 года, через пять лет после создания военно-воздушной базы "Инджирлик", в соответствии с договоренностью между США и Турцией.

Также сообщается, что в основном на "Инджирлик" находятся ядерные боеголовки бомб B61.

Отметим, что B61 - бомба с переменным уровнем мощности заряда, предназначенная для транспортировки на самолётах, в том числе сверхзвуковых. Она имеет корпус, способный выдерживать полёт на сверхзвуковых скоростях. Корпус металлический, сварной, имеет длину 3,58 м и диаметр около 33 см. Средний вес около 320 кг, но может варьировать в зависимости от модификации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.