Депутат парламента Боснии и Герцеговины: «Платформа мира Армения-Азербайджан» - это шаг вперед»

2017-10-31 12:29 | www.apa.az | 4

Как сообщает грузинское бюро АПА, в своем выступлении на проходящей в Тбилиси конференции под названием «Урегулирование нагорно-карабахской проблемы мирным путем и новая миссия гражданского общества» руководитель берлинского Европейского института кавказских и каспийских исследований Матиас Дорнфельд назвал учреждение платформы очень позитивной инициативой.

«Благодаря этой инициативе можно добиться ряда успехов. Как человек, обладающий немалым опытом участия в процессах по мирному урегулированию могу с уверенностью сказать, что гражданское общество способно внести большой вклад в разрешение конфликта. Я готов поделиться своим опытом в данной сфере», - сказал он.

А по мнению депутата парламента Боснии и Герцеговины Надина Ахмедспахича, создание платформы является шагом вперед.

«Гражданское общество сыграло огромную роль в урегулировании конфликта в нашей стране. Также важно привлечь к процессу урегулирования и СМИ», - отметил он.