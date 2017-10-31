Вюсаля Маиргызы: «От иранской прессы мы ждем правдивой информации о нагорно-карабахском конфликте»

2017-10-31 12:38 | www.apa.az | 5

«Мы намерены тесно сотрудничать с Ираном».

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом в своем выступлении за круглым столом «Информагентство АПА и новые медиа» в рамках выставки-фестиваля прессы и информагентств в Тегеране заявила президент «APA Holding» Вюсаля Маиргызы.

Сначала В. Маиргызы проинформировала участников об АПА. Она сказала, что новые и традиционные медиа должны сотрудничать друг с другом и проводить совместную деятельность: «Наша компания ведет свою деятельность и посредством соцсетей. Такие соцсети как «Twitter», «Youtube», особенно «Facebook» популярны в нашей стране. Более 2 млн. пользователей интернета в нашей стране зарегистрированы на «Facebook». Поэтому многие агентства очень активны в этой соцсети».

Затем В. Маиргызы рассказала о нагорно-карабахском конфликте. Она отметила, что нагорно-карабахский конфликт очень важен для государства и медиа Азербайджана: «20% земель Азербайджана оккупированы Арменией. Вы, иранцы, не понаслышке знаете, что такое война. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, что иранская пресса может сыграть активную роль в доведении правды».

По словам руководителя «APA Holding», в определенных медиа-органах Ирана иногда публикуются такие статьи, в которых защищается политика Армении: «Наши ожидания от медиа-структур двух дружественных стран Азербайджана – Ирана и Турции заключаются в том, чтобы они распространяли правдивую информацию о нагорно-карабахском конфликте. Иранское государство заявило, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана и в вопросе Нагорного Карабаха всегда находится рядом с нашей страной. Если какой-то корреспондент высказывает и пишет о нагорно-карабахском конфликте и об Азербайджане отрицательные мнения, то таким образом он выступает против своей страны. Мы просим, чтобы иранские СМИ при публикации статей об Азербайджане пользовались в качестве источника официальными медиа нашей страны. В свою очередь, мы сосредоточим наше внимание на новостях из официальных информационных агентств Ирана».



В.Маиргызы отметила важность непосредственного сотрудничества между медиа-органами для получения правдивой информации. Она подчеркнула, что это относится не только к политическим новостям, но и к новостям в сфере культуры, искусства и экономики.



Затем В.Маиргызы ответила на вопросы журналистов.