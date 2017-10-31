Названа истинная причина нападения волков на села

2017-10-31 11:08 | www.oxu.az | 4

В министерстве экологии прокомментировали участившиеся в последнее время случаи нападения волков на населенные пункты.

Как передает Oxu.Az, заведующий сектором Департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рагуб Мирзоев назвал Trend истинную причину этих происшествий.

По словам специалиста, хищники нападают на населенные пункты вовсе не из-за голода: «Большинство людей думают, что волки нападают, потому что хотят есть. На самом деле такие случаи происходят из-за вторжения людей в ареал обитания волков. По сравнению с прошлыми годами сильно возросло число населенных пунктов, животноводческих хозяйств. Речь идет о том, что волки нападают не от голода, они питаются в лесу, настоящая причина их нападения – расширение площади населенных пунктов и хозяйств».

Р.Мирзоев отметил, что Азербайджан в 1999 году присоединился к Европейской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. По его словам, одним из основных требований документа является охрана волков.

Представитель министерства добавил, что преследование волков и охота на них противоречит законодательству. За подобные нарушения в соответствии с Кодексом административных правонарушений предусмотрен штраф в размере 1000-2000 манатов».

A.M.

